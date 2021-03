RB-Trainer Nagelsmann kümmert sich nicht um Wechsel-Gerüchte

Julian Nagelsmann von RB Leipzig will die jüngsten Gerüchte über ein mögliches Interesse des FC Bayern oder des FC Barcelona nicht näher kommentieren.

"Ich weiß, wie das Fußball-Business funktioniert", sagte er am Freitag. Er sei zuvor schon angeblich bei "mehreren Klubs im Gespräch" gewesen. Bei sämtlichen Vereinen seien laut Nagelsmann jedoch fähige Trainer im Amt, weshalb es respektlos von ihm wäre, "über diese Themen zu sprechen".

Nagelsmann war zuvor medial als möglicher Nachfolger von Hansi Flick als Bayern-Trainer gehandelt worden, sollte dieser Joachim Löw im Sommer als Bundestrainer beerben. Zudem berichtete Cadena Ser in Spanien über ein Interesse Barcelonas an Nagelsmann, der in Leipzig noch bis 2023 gebunden ist.