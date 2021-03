Handball: Liveticker Deutschland - Schweden bei Olympia-Quali LIVE

+++ Deutschland ohne Wolff +++

+++ Schwerer Schlag für Schweden +++

+++ DHB-Team direkt unter Druck +++

Geht der Start in das stark besetzte Viererturnier in Berlin schief, hätte die DHB-Auswahl am Samstag (15.35 Uhr) gegen den EM-Vierten Slowenien laut Gislason schon "deutlich mehr Druck" und "ein richtiges Endspiel".

So oder so: Schon vor der dritten Partie am Sonntag (15.45) gegen den afrikanischen Außenseiter Algerien könnte eine Entscheidung gefallen sein, denn nur der Erst- und Zweitplatzierte erhalten Tickets für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August).