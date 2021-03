Lothas Matthäus Bundestrainer? Darum spaltet diese Idee

Lothar Matthäus holte als Trainer einen Meistertitel

Neuland ist der Trainer-Job für Matthäus nicht: Nach dem späten Ende seiner Spielerkarriere coachte er den SK Rapid Wien in Österreich, Partizan Belgrad in Serbien, den brasilianischen Klub Athletico Paranaense und Maccabi Netanja in Israel. Auch auf Nationalmannschafts-Ebene war er schon aktiv, in Ungarn und Bulgarien.