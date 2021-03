Bielefeld will im Abstiegskampf "Nehmerqualitäten beweisen"

Frank Kramer will mit Bielefeld den ersten Sieg holen © AFP/SID/LEON KUEGELER

Trainer Frank Kramer bleibt trotz seines dürftigen Starts beim Fußball-Bundesligisten Arminia Bielefeld optimistisch. "Im Abstiegskampf musst du Nehmerqualitäten beweisen", sagte der 48-Jährige, der in der vergangenen Woche auf Uwe Neuhaus gefolgt war: "Die Mannschaft hat so einen guten Charakter, die sehen immer die Chance."

Am Sonntag (13.30 Uhr/DAZN) gehe es in der Partie bei Bayer Leverkusen darum, die wenigen Möglichkeiten "konsequent" und "mit viel Überzeugung" zu nutzen. Nach der Niederlage gegen Bremen (0:2) wolle er "auf das Positive blicken und das war nicht so schwer zu finden", sagte Kramer: "Die Mannschaft war extrem offen für neue Vorschläge und hat mit voller Überzeugung mit uns gearbeitet."