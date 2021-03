"Zurück auf den Platz": DFB unterstützt Amateurvereine mit Leitfaden

Der DFB gibt den Amateurvereinen unter dem Motto "Zurück auf den Platz" einen aktualisierten Leitfaden zur Rückkehr in den Sportbetrieb an die Hand.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gibt seinen Amateurvereinen unter dem Motto "Zurück auf den Platz" einen aktualisierten Leitfaden zur schrittweisen Rückkehr in den Sportbetrieb an die Hand.

Die 30-seitige Ausarbeitung, die am Freitag veröffentlicht wurde, enthält unter anderem ein Muster-Hygienekonzept, Maßnahmen bei Corona-Infektionen oder Verdachtsfällen, die Aufteilung eines Sportplatzes in Zonen, Trainingstipps, Hinweise für eine mögliche Rückkehr in den Spielbetrieb sowie spezielle Ausführungen zum Kinderfußball.