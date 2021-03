VfL Wolfsburg bestätigt Corona-Verstoß von Pongracic und Brooks

Dies bestätigte der Bundesligist in einer Stellungnahme am Freitag und reagierte damit auf einen Bericht der Bild-Zeitung. Wie das Blatt schrieb, handelt es sich bei den beiden Spielern um John Brooks und Marin Pongracic. Auf einem Snapchat-Video war das Duo in einer Privat-Wohnung zu sehen, in der zahlreiche Menschen eine Party feierten - ohne Masken und Mindestabstand.