WM 2022: Rasenlieferant boykottiert Fussball-WM in Katar

Die WM-Stadien in Katar brauchen wohl einen neuen Rasenproduzenten © Imago

Schwerer Schlag für die WM-Organisatoren in Katar, ein Rasenproduzent will das umstrittene Turnier boykottieren.

Ein niederländischer Rasenproduzent boykottiert die Weltmeisterschaft in Katar! ( Alle News zur WM )

Die Firma Hendriks Graszoden kündigte an, die WM-Stadien im Golfstaat doch nicht mit Rasen auszustatten. Als Grund nannte das Unternehmen die schlechte Menschenrechtssituation in Katar.

"Wir haben gesehen, was da vor sich geht. Wir wussten, dass bei den Arbeiten Menschen ums Leben gekommen sind, aber die Zahl von sechseinhalbtausend hat uns enorm erschrocken", heißt es in einer Pressemittelung der Großgärtnerei. Der Guardian hatte Ende Februar berichtet, dass bei dem Bau der Stadien in Katar insgesamt rund 6500 Arbeiter ums Leben gekommen seien.