Formel-1-Testfahrten: Getriebewechsel bei Mercedes - Vettel raus

Anlaufschwierigkeiten bei Dauersieger Mercedes zum Start der Formel-1-Testfahrten - und auch bei Mick Schumacher : Sowohl bei Haas als auch beim Weltmeisterteam wurde am Freitagmorgen in Bahrain ein Getriebewechsel fällig.

Zunächst ohne Probleme konnte Sebastian Vettel bei mehr als 30 Grad und starkem Wind seine Runden drehen - in komplett neuem Look: Nach sechs Jahren in Ferrari-Rot ist der viermalige Weltmeister nach seinem Wechsel zu Aston Martin nun in British Racing Green unterwegs. Der Helm des Heppenheimers ist zudem nicht mehr weiß mit einem schwarz-rot-goldenen Streifen, sondern trägt das auffällige Pink eines Teamsponsors.