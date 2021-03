Ein Jahr nach Kreuzbandriss: Skispringer Leyhe zurück auf der Schanze

Leyhe und der Deutsche Skiverband (FIS) bestätigten, dass der Team-Weltmeister von 2019 in seiner Wahlheimat Hinterzarten auf der 70-m-Schanze drei Sprünge problemlos absolviert hat. Bundestrainer Stefan Horngacher hatte den Test mitorganisiert und beobachtet. Im Sommer will Leyhe die neue Saison in Angriff nehmen. Die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking hat er nach wie vor fest im Visier.