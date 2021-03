BVB: Axel Witsel über schwere Corona-Infektion und Horror-Verletzung

Axel Witsel musste in den vergangenen Wochen einiges durchmachen. Nach seiner Verletzung wurde seine Familie vom Coronavirus heimgesucht - zum Glück mit Happy End.

Der Mittelfeldstar arbeitet nach einer schweren Verletzung nicht nur an seinem Comeback, sondern musste zuletzt auch eine äußerst beunruhigende Erfahrung mit dem Coronavirus machen.

Wie der Belgier im Interview mit den RuhrNachrichten erzählte, habe er sich nach der durch einen Achillessehnenriss notwendig gewordenen Operation in seinem Heimatland mit Covid infiziert. "Meine Mutter war die erste in unserer Familie, die krank geworden ist, dann ich, dann meine schwangere Frau und meine Kinder."

Die Gattin und der Nachwuchs hätten zwar keine Beschwerden gehabt, ihn selbst habe es aber schwerer erwischt. "Ich hatte Fieber, habe mich schlapp gefühlt, als hätte ich gerade drei Spiele am Stück absolviert." Zehn Tage habe er in Quarantäne verbracht, mit Gips am Fuß.