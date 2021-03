FC Bayern: Wird Hansi Flick Löw-Nachfolger? Pressekonferenz im Liveticker

+++ Das war's: die PK ist beendet +++

+++ So sieht Flick Kohfeldts Situation bei Werder +++

"Florian hat letzte Saison kein einfaches Jahr gehabt, lange gekämpft, dass sie in der Bundesliga bleiben. Sie haben die Defensive kompakter gestaltet und kommen über gefährliche Konter. Sie haben jetzt deutlich mehr Punkte als in der letzten Saison. Der Erfolg gibt Florian Recht. Sie stellen sich auf den Gegner ein, das haben wir im Hinspiel erfahren. Darauf müssen wir morgen vorbereitet sein."

+++ Darauf kommt es Flick an +++

"Ich brauche drei Faktoren, wenn ich bei einem Verein arbeite - Vertrauen/Loyalität, Qualität, das haben wir beim FC Bayern zweifelsohne, und es muss Spaß machen, das tut es. Ich bin guter Dinge, wir sind noch in zwei Wettbewerben gut vertreten, haben alles in der eigenen Hand. Wir müssen schauen, dass wir in den Spielen von Anfang an präsent sind und müssen die Bereitschaft und den Willen zeigen."