Fürste bringt Schnelltestzentren an den Start

Der zweimalige Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste ergreift im Umgang mit der Corona-Pandemie die Initiative und eröffnet in Hamburg mehrere Schnelltestzentren. Wie das Hamburger Abendblatt berichtet, gründete der 36-Jährige gemeinsam mit einem Geschäftspartner das Unternehmen "Schnelltest Service Hamburg", das ab dieser Woche an zehn Orten an den Start geht.

Zunächst spezialisierten sich Fürste und Co. auf Vor-Ort-Testungen in Firmen, bis dann klar war, dass kostenlose Schnelltests flächendeckend angeboten werden sollen. Viel Potenzial sieht er auch für Teststationen in Sport- und Kultureinrichtungen. "Gerade auch für große Vereine ist diese Perspektive interessant", sagte der langjährige Nationalspieler, der 2008 in Peking und 2012 in London Gold gewann.