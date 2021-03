WWE: Becky Lynch trauert um Vater - berührender Nachruf

The Man wird The Mum! Die größten WWE-Momente von Becky Lynch

Via Instagram teilte die 34 Jahre alte Irin am Donnerstag mit, dass ihr Vater verstorben ist. In einem längeren und sehr persönlichen Beitrag würdigt Lynch ihren verstorbenen Papa als prägenden Einfluss auf ihr Leben - und bekundet auch ihre Trauer, dass er Tochter Roux nicht mehr kennenlernen konnte.