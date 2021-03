Formel-1-Testfahrten: Mick Schumacher legt los und enthüllt Haas

"Ich freue mich jetzt einfach, dass ich fahren kann. Es ist zwei Monate her", sagte Schumacher vor der Jungfernfahrt im VF21 bei Sky: "Die Wärme in der Wüste tut uns gut. Ich freue mich, bin sehr motiviert." Knapp neun Jahre nach dem Rücktritt seines Vaters, Rekordweltmeister Michael Schumacher, ist der berühmte Name zurück in der Königsklasse.