Enges Duell beim America's Cup: 2:2 nach Tag zwei

"Es sind definitiv kleine Abstände und wir haben das Gefühl, dass wir uns ständig verbessern", sagte Neuseelands Skipper Peter Burling: "Sie legen die Messlatte definitiv ziemlich hoch und lassen uns hart arbeiten." Weiter geht es in der Nacht zu Samstag (4.00 Uhr/ServusTV), sieben Siege braucht ein Team für den Gesamtsieg.

In allen Rennen hat sich bislang der Start als entscheidend erwiesen, so auch am Freitag vor einer größeren Zuschauerschar im Waitemata Hafen. Zunächst sicherten sich die von den Steuermännern James Spithill und Francesco Bruni angeführten Italiener die bessere Position und gewannen die erste Wettfahrt mit 37 Sekunden Vorsprung. "Wir sind einfach ein sauberes Rennen gefahren", sagte Bruni.