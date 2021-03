Eintracht Frankfurt: André Silva trifft nicht gegen die Topklubs

André Silva ist Frankfurts Topstürmer und teilt sich mit Erling Haaland Platz zwei in der Torjägerliste. Und doch gibt es einen kleinen Schwachpunkt in der Bilanz.

Der Name André Silva steht bei Eintracht Frankfurt für Tore und Vorlagen en masse. Seine 19 Treffer und drei Vorlagen verteilten sich auf 16 Bundesligapartien, fünfmal war der Portugiese per Doppelpack erfolgreich, 13mal erzielte er den ersten Treffer der Hessen.

Eitracht-Stürmer Silva mit beeindruckender Konstanz

Silva zeigte auch schon in Kombination mit Ex-Angreifer Bas Dost starke Leistungen, am vergangenen Spieltag fand er sich nach anfänglichen Schwierigkeiten auch immer besser mit Luka Jovic zusammen.

Es passt also alles bei Silva, für den die Frankfurter bei einem Verkauf auf eine Ablöse über 30 Millionen Euro hoffen dürfen - oder doch nicht? Die Bilanz hat zumindest in dieser Saison einen winzigen Makel. In vier Partien gegen die Top-6-Mannschaften FC Bayern München (0:5), Borussia Dortmund (1:1), Bayer Leverkusen (2:1) und RB Leipzig (1:1) sammelte er noch keinen Scorerpunkt (er verpasste die Spiele beim VfL Wolfsburg und das Rückspiel gegen den FC Bayern).

Freilich können auch Mitspieler wie Kamada, Kostic oder Younes in der Offensive in die Bresche springen und mit Toren und Assists aushelfen. Zudem schafft Silva mit seiner Beweglichkeit und Spielintelligenz wichtige Räume für die Kollegen. Und doch muss ein Spieler, der sich mit den besten der Branche messen und möglicherweise ein zweiter Lewandowski werden will, auch in Top-Begegnungen Fakten liefern.