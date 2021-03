Real Madrid: Sergio Ramos über seine Zukunft, Messi und Ronaldo

"Ich habe keine Neuigkeiten, alles ist unverändert. Ich würde gerne etwas sagen. Ich garantiere, dass ich der Erste bin, der Neuigkeiten kommunizieren wird, wenn es welche gibt. Unruhiger als ich ist niemand", erklärte der Kapitän am Donnerstagabend im Rahmen einer Pressekonferenz der im April erscheinenden zweiten Staffel seiner Amazon-Dokumentation mit.

Der Knackpunkt der Verhandlungen sollen die Gehaltsvorstellungen sein. Ramos soll laut Marca einen Vertrag über zwei weitere Jahre zu unveränderten Bezügen fordern. Das will Real nicht zahlen und bietet einen Einjahresvertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr für weniger Gehalt an. (Tabelle von La Liga)

Hat Ramos bei Real ein Ultimatum?

Der aktuell verletzte Defensivmann sagte in einem Gespräch mit dem spanischen Twitch-Streamer Ibai Llanos: "Vor allem würde ich gerne mit einem ruhigen Gewissen Abschied nehmen, dass ich für den Klub alles gegeben habe - vom Anfang bis zum Ende, das heute, morgen oder in fünf Jahren kommt. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass es noch lange bis dahin ist. Letzten Endes liegt es nicht nur an dir selbst, aber natürlich würde ich gerne durch das große Tor Abschied nehmen. Ich denke, das verdiene ich." (Ergebnisse von La Liga)