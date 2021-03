Handball-Weltmeister Dänemark unterliegt Nordmazedonien in EM-Quali

Dänemark kassiert in der EM-Qualifikation eine überraschende Niederlage gegen Nordmazedonien. Der Handball-Weltmeister rutscht in der Tabelle ab.

Die dänischen Handballer haben im ersten Spiel nach ihrem WM-Triumph in Ägypten eine überraschende Niederlage kassiert. Der Top-Favorit um Superstar Mikkel Hansen verlor in der EM-Qualifikation am Donnerstagabend in Nordmazedonien mit 29:33 (13:17) und ging damit erstmals seit 13 Pflichtspielen wieder als Verlierer vom Feld.