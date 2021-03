Sergio Ramos hält Haaland-Transfer für realistischer als Mbappé-Wechsel

Real-Star Sergio Ramos zeigt sich begeistert von den Fähigkeiten von Erling Haaland. Den BVB-Stürmer in Madrid im Team zu haben würde ihm gefallen.

Real-Star Sergio Ramos hat in höchsten Tönen von Erling Haaland geschwärmt und könnte sich den BVB-Stürmer sehr gut bei den Madrilenen vorstellen.

Haaland neuer Sevilla-Alptraum

Ob seine Worte in Dortmund gut ankommen? Haaland hat immer wieder betont, dass er unbedingt Champions League spielen möchte. Aktuell befindet sich der BVB in der Bundesliga-Tabelle als Sechster nicht auf einem Platz, der zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigt.