WM: Snowboarder Andre Höflich steht als Sechster im Halfpipe-Finale

Der deutsche Snowboarder Andre Höflich hat bei der WM in Aspen/USA das Finale im Halfpipe-Wettbewerb erreicht. Der 23 Jahre alte Kemptener bestätigte in der Qualifikation am Donnerstag seine gute Form und sicherte sich nach zwei Durchgängen als Sechster (82,50 Punkte) einen von zehn Startplätzen für den Kampf um die Medaillen in der Königsdisziplin der Freestyler.