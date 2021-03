NFL: Die besten Free Agents 2021 mit Golladay, Gronkowski, Henry, Jones

Am Montag beginnt das NFL-Jahr 2021 und damit den Free Agency. Der Kampf um die vertragslosen Stars könnte besonders heiß werden. Wer sind die begehrtesten Profis?

Die Philadelphia Eagles müssen beispielsweise nach dem Trade von Quarterback Carson Wentz erst einmal 34 Millionen an Gehältern einsparen, ehe sie überhaupt unter dem Salary Cap liegen - von Verstärkungen ganz zu schweigen. Deshalb könnte die am Montag beginnende Free Agency 2021 besonders heiß werden, denn einige große Namen sind auf dem Markt oder werden in den nächsten Tagen dazukommen.