Roger Federer scheitert bei ATP-Turnier in Doha an Nikolos Bassilaschwili

Roger Federer scheidet bei seinem Comeback auf der ATP-Tour im Viertelfinale aus. Nikolos Bassilaschwili weist den Schweizer in die Schranken.

Roger Federer schwitzte, die Beine wurden schwer, die Schultern hingen tief - und dann war der Traum vom Titel beim Comeback geplatzt. Nach rund 13 Monaten Pause war das zweite Match in nur zwei Tagen zu viel für den Körper des 39-Jährigen, der Grand-Slam-Rekordchampion unterlag dem Georgier Nikolos Bassilaschwili beim ATP-Turnier in Doha mit 6:3, 1:6, 5:7 - und verpasste damit das Halbfinale. ( ATP: Aktuelle Tennis-Weltrangliste der Herren )

Nach 1:50 Stunden verwandelte Bassilaschwili seinen dritten Matchball, Federer winkte noch einmal freundlich in Richtung der spärlich besetzten Ränge, dann trat der Schweizer den Gang in die Kabine an. "Für mich wird ein Traum wahr", sagte Bassilaschwili, der nun auf den Amerikaner Taylor Fritz trifft: "Roger war schon immer mein Idol. Er ist ein unglaublicher Spieler, dieser Sieg macht mich extrem glücklich."