Biathlon: Arnd Peiffer im Sprint auf Rang 13 - Fillon Maillet gewinnt

Nach seinem dritten Platz an gleicher Stelle in der Vorwoche kam der 33-Jährige diesmal im Sprint über 10 km nicht über Rang 13 hinaus. Letztlich fehlten dem besten Deutschen nach einem Schießfehler 31,3 Sekunden auf seinen sechsten Podestplatz des Winters.

Der fehlerfreie Franzose Quentin Fillon Maillet gewann in 22:07,2 Minuten erstmals in seiner Karriere ein Individualstartrennen. Zweiter wurde der Norweger Tarjei Bö (0 Strafrunden/+11,3 Sekunden), Lukas Hofer (0/+14,8) aus Italien komplettierte das Podest.

Alle Deutschen verpassen Top Ten

Die Frauen starten am Freitag (17.30 Uhr) mit ihrem Sprint über 7,5 km in das zweite Weltcupwochenende in Nove Mesto. Nach den Verfolgern der Männer und Frauen (17.30 Uhr) am Samstag stehen zum Abschluss am Sonntag noch die Mixed Staffel (10.25 Uhr) und das Single Mixed (13.45 Uhr) auf dem Programm. (Biathlon-Weltcup: Kalender der Saison 2020/21)