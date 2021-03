Athen ist Gastgeber der IOC-Session 2025

Die IOC-Vollversammlung findet 2025 in Athen statt © AFP/SID/FAYEZ NURELDINE

Die Vollversammlung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) wird 2025 in Athen stattfinden. Ursprünglich sollte die 137. Session, die derzeit virtuell abgehalten wird, an der Wiege der Olympischen Spiele stattfinden. In Griechenland wurden die Spiele der Antike sowie 1896 die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit ausgetragen.