Bennett holt zweiten Tagessieg bei Paris-Nizza - Ackermann geschlagen

Tagessieger Bennett (Deceuninck-Quick-Step) sicherte sich nach seinem Triumph bei der Auftaktetappe am Sonntag seinen bereits zweiten Tagessieg in diesem Jahr. Der 30-Jährige hat gute Chancen, das Grüne Trikot des Punktbesten bis zur letzten Etappe der 79. Auflage am Sonntag erfolgreich zu verteidigen.

Fest steht seit Donnerstag, dass das "Rennen zur Sonne" wie im Vorjahr nicht wie geplant beendet wird. Wie die Behörden des Departement Alpes-Maritimes am Donnerstag mitteilten, macht die Wiedereinführung eines lokalen Corona-Lockdowns die traditionelle Zielankunft an der berühmten Promenade des Anglais in Nizza unmöglich. Der Veranstalter ASO befinde sich "in Gesprächen" über eine Änderung der Route der letzten beiden Etappen am Wochenende.