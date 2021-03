WTT: Dimitrij Ovtcharov und Ruwen Filus im Halbfinale von Katar

Dimitrij Ovtcharov steht in Katar im Halbfinale © AFP/SID/KARIM JAAFAR

Beim WTT-Star-Contender in Doha ist ein deutsches Finale möglich. Dimitrij Ovtcharov und Ruwen Filus spielen sich bis in die Vorschlussrunde.

Der ehemalige Tischtennis-Europameister Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) bestätigt seine gute Form im Olympiajahr auch beim WTT-Star-Contender in Doha.

Nach seinem Erfolg bei der WTT-Premiere an gleicher Stelle zog der 32-Jährige durch einen 3:2-Sieg über den Schweden Anton Källberg ins Halbfinale ein.

Deutsches Finale in Doha möglich

Ein deutsches Finale ist möglich: Am Freitag trifft Ovtcharov auf das japanische Wunderkind Tomokazu Harimoto (15.20 Uhr), den er im Halbfinale der WTT-Premiere besiegte, Filus bekommt es mit dem Slowenen Darko Jorgic zu tun (16.00 Uhr). Die Top-Spieler aus China sind in Doha erneut nicht am Start.