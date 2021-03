eSport-Star Sinatraa wird sexueller Missbrauch vorgeworfen

Missbrauchsvorwürfe gegen Sinatraa

Grund für diese Maßnahmen sind Vorwürfe von Won’s Ex-Freundin Cleo Hernandez, die auf Twitter von ihrer neunmonatigen Beziehung schreibt. Hernandez schildert von beklemmenden Situationen, in denen sie zum Geschlechtsverkehr gezwungen wurde. Won habe ihr vorgeworfen, ihn nicht zu lieben und sie so mit Schuldgefühlen immer wieder zum Sex genötigt, den sie eigentlich nicht wollte.

In ihrem langen Statement erklärt sie, dass sie immer Ausreden finden musste, denn "ich will jetzt

nicht" oder "es tut mir weh" habe er nicht akzeptiert. Manchmal habe er so getan, als wäre es in

Ordnung für ihn, nur um sich kurz darauf Hernandez "dennoch wieder aufzuzwingen". Auch habe

Won es in gewissen Momenten strikt abgelehnt, zu verhüten.