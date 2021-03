Bundesliga: Stolperfalle Hütter? Warum Nagelsmann vor Eintracht Frankfurt zittert

C. Michel

Wenn Julian Nagelsmann mit seinen Mannschaften TSG Hoffenheim und RB Leipzig auf die von Adi Hütter trainierte Frankfurter Eintracht traf, dann hatte der junge Coach wenig zu lachen. In sechs Duellen feierte er nur mit den Sachsen einen knappen 2:1-Sieg und erreichte noch ein 1:1.

Viermal hingegen waren die Hessen erfolgreich. Es ist somit eine Katastrophenbilanz, die Nagelsmann gegen Hütter in drei Jahren hat. In der Liga holte er nur vier von 15 möglichen Punkten, zudem schied RB gegen Frankfurt in der vergangenen Saison im Achtelfinale des DFB-Pokals aus.