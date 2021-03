Rose nimmt Spieler in Schutz: "Die Jungs sind ja keine Maschinen"

Gladbach ist seit sieben Pflichtspielen ohne Sieg und in der Liga mittlerweile bis auf Tabellenplatz zehn abgerutscht. "Jedes Ergebnis der letzten Wochen hat natürlich in den Tagen danach immer irgendwie was mit uns gemacht", so Rose: "Jetzt gilt es, dass wir in die Erfolgsspur zurückkommen. Auf dem Platz stehen gute Jungs, aber auch Menschen, die ein gutes Gefühl brauchen."