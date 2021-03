DFB: Bundestrainer-Suche mit "aller Zeit der Welt"

Der Deutsche Fußball-Bund will die Suche nach einem Nachfolger für Bundestrainer Joachim Löw mit Ruhe und Akribie angehen.

Schnellschuss ausgeschlossen: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will die Suche nach einem deutschen Nachfolger für Bundestrainer Joachim Löw mit Ruhe und Akribie angehen. "Wir haben alle Zeit der Welt. Wir werden in aller Sorgfalt die Nachfolge sondieren", sagte Präsident Fritz Keller am Donnerstag während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Löw und Oliver Bierhoff. Der DFB-Direktor habe den Auftrag zur Nachfolgersuche erhalten.