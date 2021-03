Bundesliga heute: FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach LIVE im TV, Stream, Ticker

Borussia Mönchengladbach kämpft gegen den FC Augsburg um dringend benötigte Punkte - und gegen den Absturz in der Bundesliga.

Nach dem Absturz der vergangenen Wochen sehnen sich die Fohlen nach Punkten. "Wir wollen uns vor allem auf uns konzentrieren", sagte Trainer Marco Rose vor dem Freitagsspiel in der Fußball-Bundesliga beim FCA. Er weiß: Nur ein Dreier hilft ihm und dem Klub, um in der Krise wenigstens mal durchatmen zu können (Service: Tabelle der Bundesliga ).

Am 22. Januar, vor sieben (!) Wochen, haben die Fohlen ihren bislang letzten Sieg in der Liga gefeiert. Es war ein berauschendes 4:2 gegen Borussia Dortmund, gegen den Klub, dem sich Rose zur neuen Saison anschließen wird. Magere zwei Punkte gab es seither, dazu das Aus in der Champions League und im DFB-Pokal. Und das gegen den BVB.