Amon-Ra St. Brown träumt von den Packers: "Wäre sehr cool"

St. Brown war im College bei den USC Trojans aktiv © AFP/GETTY IMAGES/SID/HARRY HOW

"Das wäre sehr cool, wenn ich mit Equanimeous spielen könnte. Und für ihn. Er würde auch sehr gerne mit mir zusammenspielen", sagte Amon-Ra St. Brown. Am 29. April wird es ernst, beim NFL-Draft wird der Wide Receiver erfahren, wo es für ihn weitergeht.

St. Brown, der im Dezember am College im Trikot der USC Trojans mit vier Touchdowns in einem Viertel mehrere Rekorde eingestellt hatte, will früher dran sein als sein Bruder. "Bei ihm war es ja die sechste Runde. Ich glaube, dass ich früher gepickt werde, aber ich werde es ihm nicht unter die Nase reiben."