Fanbündnis "Unsere Kurve" fordert Anpassungen bei Europacup-Reform

"Wir sagen klar und deutlich: Die Reform darf nicht auf Kosten der nationalen Ligen gehen", schrieb das Bündnis am Donnerstag in einer Stellungnahme: "Ein integrer Wettbewerb - national und international - muss das gemeinsame Ziel sein." Deshalb forderten die Fans die Deutsche Fußball Liga (DFL), den Deutschen Fußball-Bund (DFB) und die Klubvertreter zum Handeln auf.

Dabei stellte "Unsere Kurve" drei konkrete Forderungen. Es dürfe durch die Reform keine zusätzlichen Spieltage in den Europapokal-Wettbewerben geben, dazu sollen Startplätze in der Champions League weiterhin "ausschließlich anhand der sportlichen Qualifikation in der Vorsaison" verteilt werden. Darüber hinaus verlangt das Bündnis eine gleichmäßigere Verteilung der Erlöse auf die drei Wettbewerbe sowie eine "sukzessive Anhebung" des Solidartopfs für nicht vertretene Klubs aus den nationalen Ligen.