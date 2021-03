Farming Simulator League: Teams auf Punkte- und Rekordjagd

Am Wochenende steht das 4. Turnier der FSL League Season 3 an © GIANTS Software

Vierter Wettkampftag in der Farming Simulator League: Am Wochenende des 13. und 14. März gehen die eSport-Teams im Landwirtschafts-Simulator 19 auf Punktejagd.

Entwickler und Organisator GIANTS Software verkündet die aktuellen Bestwerte der laufenden dritten Saison. Am Sonntag ab 10:00 Uhr wird ab dem Viertelfinale bis hin zum spannenden Turniersieg live auf dem offiziellen GIANTS Software Twitch-Kanal kommentiert und übertragen.

Rekorde - auch wenn im KO-Modus nur der Sieg zählt

GIANTS Software gibt die aktuellen Bestleistungen der laufenden Saison bekannt: So kann sich Lindner mit der bislang höchsten erreichten Punktzahl und auch den meisten Ballen schmücken. Die höchste Punktzahl für den ersten Ballen erzielte dagegen Corteva Agriscience am dritten Spieltag. Das meiste Korn kann John Deere für sich verbuchen, auch wenn diese Rekordsumme sich im Finale nicht in einen Turniersieg verwandeln ließ.