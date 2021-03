Rekordtorschützin Koresova verlässt den THC

Iveta Koresova verlässt den Handball-Bundesligisten Thüringer HC und kehrt in ihre tschechische Heimat zurück. Wie der siebenmalige Meister am Donnerstag mitteilte, wechselt die nach der Geburt ihres Sohnes noch pausierende Kapitänin zur kommenden Saison zu DHK Banik Most in ihre tschechische Heimat.