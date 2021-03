BDR plant für Tokio: "Stecken mitten in den Vorbereitungen"

Bahnrad-Bundestrainer Uibel (r.) glaubt an Austragung © AFP/SID/ODD ANDERSEN

Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) glaubt an eine Austragung der Sommerspiele in Tokio und bereitet sich auf das Großereignis im Sommer vor. "Wir gehen davon aus, dass die Olympischen Spiele stattfinden und stecken mitten in den Vorbereitungen", sagte BDR-Sportdirektor Patrick Moster.