Klopp glücklich nach Viertelfinal-Einzug: "Haben uns keine Limits gesetzt"

Jürgen Klopps Lachen war echt. Kein Zynismus, kein gequältes Grinsen: Der deutsche Teammanager des zuletzt kriselnden FC Liverpool wirkte nach dem Einzug ins Viertelfinale der Champions League so gelöst wie schon länger nicht. Während es in der Liga für den englischen Fußball-Meister gar nicht läuft, glänzten die Reds am Mittwoch beim verdienten 2:0 (0:0)-Sieg im Achtelfinal-Rückspiel gegen RB Leipzig.

So wahrte Liverpool die einzig verbliebene Titelchance in dieser Saison, und Klopp gab sich vorsichtig optimistisch. "In der Champions League haben wir uns noch nie durch eigene Erwartungen limitiert. Da geht es so weit, wie es geht. Dementsprechend haben wir uns keine Limits gesetzt", sagte der 53-Jährige bei Sky: "Aber wir gehen jetzt nicht vollmundig raus und sagen: Ab jetzt hauen wir sie wieder alle aus dem Stadion." Dazu glich die aktuelle Spielzeit zu sehr einer Achterbahnfahrt.