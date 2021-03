DFB, 20+3: Wer fliegt aus Löws EM-Kader?

"Richtiger Zeitpunkt!" So begründet Löw seinen Rücktritt

Joachim Löw will sich bestenfalls mit dem Turnier-Gewinn verabschieden. Möglich ist, dass Thomas Müller und Mats Hummels dafür zurückkehren. Andere müssen zittern.

20+3! So lautet Joachim Löws EM-Formel, denn für sein letztes großes DFB-Turnier plant der Bundestrainer, 20 Feldspieler und drei Torhüter zu nominieren.

Mittelfeld/Sturm: Niklas Süle, Matthias Ginter, Antonio Rüdiger, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Toni Kroos, Ilkay Gündogan, Florian Neuhaus, Jamal Musiala, Emre Can, Kai Havertz, Serge Gnabry, Leroy Sané und Timo Werner.

Gosens hat auf der linken Seite die besten Karten

In der Defensive will Löw die Außenverteidigerposition doppelt besetzen. Auf der linken Seite hat Robin Gosens die besten Karten, weil er in der Dreier- und Viererkette variabel einsetzbar ist. Dahinter kämpfen Phillipp Max und Marcel Halstenberg. Nico Schulz hat nur Außenseiterchancen.