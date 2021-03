Das Geld lockt: T1 steigt in Rainbow Six Siege ein

Anzeige

T1 steigt in Rainbow Six Siege ein © T1

N. Walkerling

Die Koreaner von T1 wollen nun auch in Rainbow Six auf Trophäenjagd gehen. Immer mehr Teams investieren in R6S-Teams, weil sie an den Ingame-Verkäufen beteiligt werden.

eSports-Gigant T1 steigt in Rainbow Six Siege ein. Die Koreaner verpflichteten das ohHamMa-Roster, das zuvor für SCARZ gespielt hat und sich schon länger in der professionellen Szene herumtreibt. Das ohHamMa-Roster beendete die reguläre Saison und die Finalspiele bei den Korea Winter Open auf dem dritten Platz.

T1 will auch in Rainbow Six dominieren

Auch wenn die Jungs schon auf Profi-Niveau spielen, musste sie bisher ihre Brötchen mit traditionellen Jobs verdienen. Durch die Verpflichtung von T1 dürfte sich das nun ändern. Durch die professionellen Strukturen ist davon auszugehen, dass das Roster einen Qualitätssprung machen und ganz oben um Titel mitspielen wird.

T1s Rainbow Six Siege Team

Cha "iLeven" Wonil

Kim "Demic" Daeyeong

Kang "Vamos" Sang-eun

Kim "r3plicA" Jeong-woo

Lim "Yeti" Hun-sung

Coaches und Mitarbeiter: Hyunwoo "Howard" Jeong, Junyoung "Revi" Shin und Varun "VBM" Bir Mohindra

In der asiatisch-pazifischen-Region (APAC) springen immer mehr große Organisation auf den Rainbow-Zug auf. Cloud9, DWG KIA, GC Busan Spear, und Fnatic sind nur einige der großen Namen. Grund dafür dürfte Ubisofts "Revenue sharing"-Programm sein, das alle Teams an Einnahmen aus Ingame-Verkäufen beteiligt.

Die APAC North kehrt am 18. März zum Wettbewerb zurück.