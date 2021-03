Olympia-Quali: Gislason sieht Auftakt gegen Schweden als Schlüsselspiel

Geht der Start in das Viererturnier in Berlin schief, so Gislason, dann hätte die deutsche Mannschaft am Samstag (15.35 Uhr) gegen den EM-Vierten Slowenien "deutlich mehr Druck. Dann wäre das zweite Spiel ein richtiges Endspiel." Am Sonntag (15.45 Uhr) geht es zum Abschluss gegen Afrikavertreter Algerien. Nur der Erst- und Zweitplatzierte erhalten Tickets für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August).