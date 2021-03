Rafael Nadal lehnt Dubai-Wildcard ab :"Noch nicht bereit zu spielen":

Gut drei Wochen nach seinem Viertelfinal-Aus bei den Australian Open lehnte der 34 Jahre alte Spanier eine Wildcard für das ATP-Turnier in Dubai (14. bis 20. März) ab, wie er am Donnerstag auf Twitter erklärte. ( SERVICE: Der Turnierkalender im Tennis)

Wegen Rückenproblemen, die ihn bereits Down Under geplagt hatten, hatte Nadal auch schon auf das Turnier in Rotterdam in der vergangenen Woche verzichtet. "Wir haben ernsthaft darüber nachgedacht zu kommen und zu spielen.