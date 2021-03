Europameisterschaft: Youssoufa Moukoko Kandidat für U21-EM

Der erst 16-jährige Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund ist schon in diesem Jahr eine ernsthafte Option für die U21-EM, einen entsprechenden Bericht des kicker bestätigte BVB-Sportdirektor Michael Zorc am Donnerstagmittag.

Wird sich Moukoko mit sechs Jahre älteren Spielern messen?

Für den Stürmer wäre es die Premiere in der U21, aber nicht die erste Berufung in die Junioren-Nationalmannschaft: Moukoko hat bereits zwei Spiele für die U20 des DFB absolviert.

Damit dürfte Moukoko aber kein Problem haben: Der BVB-Angreifer hat sich in dieser Saison bereits als jüngster Spieler der Historie in der Bundesliga und in der Champions League in die Geschichtsbücher eingetragen.