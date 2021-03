Protestmarsch der Maradona-Fans: "Sie haben ihn getötet"

Buenos Aires (SID) - Unter dem Motto "Er ist nicht gestorben, sie haben ihn getötet" haben Hunderte von Fans in Buenos Aires Gerechtigkeit für die im vergangenen November verstorbene argentinische Fußball-Legende Diego Maradona gefordert. Am Protestmarsch am Mittwochabend (Ortszeit) rund um den Obelisken im Zentrum der Stadt nahmen auch zwei Ex-Lebensgefährtinnen sowie Kinder Maradonas teil. Die Staatsanwaltschaft untersucht derzeit die genauen Todesumstände des argentinischen Idols.

So tauchten Maradonas älteste Töchter Dalma und Gianinna an der Seite seiner langjährigen Ehefrau Claudia Vilafane auf und forderten auf einem Spruchband: "Soziale und richterliche Verurteilung der Schuldigen." Der Weltmeister von 1986 litt seit Jahren auch wegen seiner Drogensucht unter schweren Gesundheitsproblemen und hatte sich wenige Tage vor seinem Tod noch einer Hirn-Operation unterzogen.

Zu der Kundgebung hatten mehrere Fangruppen in Sozialen Netzwerken unter dem Titel 10M in Anlehnung an das Datum (10. März) sowie Maradonas Rückennummer und Namen aufgerufen. Vor kurzem waren in argentinischen Medien Whatsapp-Audios aufgetaucht, in denen die Beschuldigten sich abfällig über Maradona unterhalten hatten. Argentiniens Volksheld war am 25. November des vergangenen Jahres kurz nach seinem 60. Geburtstag einem Herzinfarkt erlegen.