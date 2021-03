NHL: Leon Draisaitl glänzt mit drei Toren und zwei Assists bei Oilers-Sieg

Draisaitl in Scorerliste Zweiter

Mit seinen fünf Punkten verbesserte sich Draisaitl in der Scorerliste der NHL auf Rang zwei. Mit 42 Punkten für 14 Tore und 28 Assists liegt er sechs Zähler hinter seinem führenden Teamkollegen Connor McDavid (16+32). In der vergangenen Saison hatte Draisaitl am Ende auf Platz eins mit 110 Punkten vor McDavid (97) gelegen, der in den Spielzeiten 2016/17 und 2017/18 bester NHL-Scorer war. (NEWS: Alles zur NHL)