Bundesliga: Hertha BSC will größte Aufholjagd der Geschichte starten

Das sagt Lehmann zum Hertha-Interesse an Bobic

Aktuell befindet sich Hertha BSC zwar im Abstiegskampf der Bundesliga. Das hindert die Hauptstädter jedoch nicht daran, mit vollem Optimismus in die Zukunft zu blicken. ( Die Tabelle der Bundesliga )

"Wir haben einen Traditionsverein mit der Bereitschaft zur Veränderung und mit einer Finanzausstattung, die Hertha BSC bisher so nicht gekannt hat", sagte Hertha-Geschäftsführer Carsten Schmidt dem Horizont : "Daraus wird eine Geschichte werden: Wir wollen die größte Aufholjagd, die der deutsche und vielleicht der internationale Fußball je erlebt hat, einleiten und zum Erfolg führen."

Schmidt prophezeit Erfolgsgeschichte

Der 57-Jährige schlägt nach 100 Tagen im Amt bei der Hertha selbstbewusste Töne an. "Unsere Ambition ist, dass dieser Klub die Stadt deutschlandweit, aber in Zukunft auch international repräsentiert, bestenfalls als Regel, nicht als Ausnahme", betonte Schmidt. Berlin sehne sich danach, "auch sportlich in der ersten Reihe zu stehen."