Lothar Matthäus rät DFB nicht zu Hansi Flick als Nachfolger von Joachim Löw

"Ich würde sagen, es macht wenig Sinn für den DFB, Hansi Flick zu verpflichten, weil ich es mir als DFB nicht mit dem FC Bayern verderben will. Denn der DFB ist schon ein wenig abhängig vom FC Bayern", sagte der ehemalige Nationalspieler am Mittwochabend bei Sky .

Der deutsche Rekordmeister bildet in der Regel die größte Fraktion an Akteuren in der deutschen Auswahl. In den vergangenen Jahren hatte es ohnehin zwischen dem DFB und den Verantwortlichen des FC Bayern, insbesondere Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß, immer wieder Konflikte gegeben.