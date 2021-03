WWE führt bei NXT neue Titel ein - und legt überraschend nach

Neue NXT Women’s Tag Team Titel

Kai und Gonzalez verteidigen ihre Titel sofort

Zwei Tage NXT Takeover bei Wrestlemania

Der erste Teil von NXT Takeover Stand & Deliver wird am 7. April zur normalen NXT-Zeit zu sehen sein. Teil 2 findet am darauffolgenden Tag statt und komplettiert somit die lange Wrestlemania-Woche. Diese startet mit RAW am Montag, geht über die Hall of Fame Zeremonie am Dienstag zu NXT Takeover am Mittwoch und Donnerstag, Smackdown am Freitag und endet am Wochenende mit zwei Tagen WrestleMania.