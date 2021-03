Patrick Owomoyela schwärmt von BVB-Star Erling Haaland und bewertet Moukoko

Owomoyela schwärmt von Haaland

"Beeindruckend. Und wie alt er erst ist. Er hat ja auch noch ein paar Defizite. Das Kopfballspiel zum Beispiel. Er ist über 1,90 Meter groß und sein Kopfballspiel ist Kategorie drei in seinem Qualitäten-Ranking. Abschluss, Geschwindigkeit, das ist alles unfassbar - und da kommt auch noch einiges. Da wird noch weitere Entwicklung stattfinden", ist sich Owomoyela sicher und fügt hinzu: "Das ist Kategorie Weltfußballer oder weltbester Stürmer. Ich hoffe, dass wir das noch lange in der Bundesliga sehen, bei Borussia Dortmund natürlich."

Sollte Dortmund Haaland nicht halten können, sieht Markenbotschafter Owomoyela momentan keinen adäquaten Nachfolger in den eigenen Reihen. Insbesondere Wunderkind Youssoufa Moukoko sei noch nicht so weit, direkt in die Fußstapfen des Norwegers zu treten.

Moukoko hat "wahnsinniges Potenzial"

"Ich kann mir da einiges vorstellen. Ich habe mich früher schon für die Bereiche Scouting und Analyse stark interessiert, habe ja auch den Trainerschein gemacht. Im Moment mache ich einiges in den Medien, bin auch bei Borussia Dortmund eingebunden - aber zuletzt habe ich den Antrieb in Richtung Verantwortung, zum Beispiel als Trainer", verrät der 41-Jährige.

FC Bayern dachte über Owomoyela nach

Er habe damals genau in sich hinein gehört und Prioritäten gesetzt, die nicht jeder Profi-Fußballer so setzen würde. "Wenn es nur nach der Kohle gegangen wäre, hätte es Hertha sein müssen. Selbst Schalke, genau, ich saß auch mit den Schalkern am Tisch. Gott weiß, was passiert wäre, wenn ich dahin gegangen wäre", erinnert sich der Ex-Nationalspieler zurück.