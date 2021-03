Beachvolleyball-Welttour: Ludwig/Kozuch im Achtelfinale ausgeschieden

Für Laura Ludwig und Margareta Kozuch ist das Turnier in Doha beim Restart Beachvolleyball-Welttour bereits am zweiten Tag und im Achtelfinale vorbei.

Das deutsche Topduo verlor am Mittwoch im Achtelfinale in Doha/Katar gegen die Weltranglisten-Vierten Ana Patricia/Rebecca Silva aus Brasilien mit 0:2. Die Vorrunde hatten Ludwig/Kozuch am Dienstag als Gruppensiegerinnen abgeschlossen.