Maracana-Stadion in Rio de Janeiro soll nach Pélé benannt werden

Das berühmte Maracana-Stadion in Rio de Janeiro soll nach der brasilianischen Fußball-Legende Pélé (80) umbenannt werden. Die Gesetzgeber in der Küstenmetropole stimmten am Dienstag dafür, den Namen des Stadions in "Estadio Edson Arantes do Nascimento - Rei Pélé" zu ändern - den vollen Namen sowie den Spitznamen des dreimaligen Weltmeisters.